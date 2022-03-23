Бизнес почти перестал ошибаться в прослеживаемости, считают налоговики

В документах за 4 квартал 2021 года с реквизитами прослеживаемости на 87 % снизилось количество ошибок по сравнению с 3 кварталом 2021 года, сообщили в ФНС.
По прослеживаемым товарам надо отчитываться либо в декларации по НДС, либо в отдельном отчете (для неплательщиков НДС).
Сейчас участники оборота стали внимательнее заполнять регистрационные номера партий товаров (РНПТ).
Для корректного отражения в отчетности РНПТ и других реквизитов прослеживаемости сведения, получаемые от поставщиков, можно проверять в специальном сервисе на сайте ФНС.
По данным ФНС число участников оборота прослеживаемых товаров достигло 90 тысяч.
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