Бизнес почти перестал ошибаться в прослеживаемости, считают налоговики

В документах за 4 квартал 2021 года с реквизитами прослеживаемости на 87 % снизилось количество ошибок по сравнению с 3 кварталом 2021 года, сообщили в ФНС.

По прослеживаемым товарам надо отчитываться либо в декларации по НДС, либо в отдельном отчете (для неплательщиков НДС).

О том, какие ошибки бизнес допускает чаще всего, мы писали здесь

Сейчас участники оборота стали внимательнее заполнять регистрационные номера партий товаров (РНПТ).

Для корректного отражения в отчетности РНПТ и других реквизитов прослеживаемости сведения, получаемые от поставщиков, можно проверять в специальном сервисе на сайте ФНС.

По данным ФНС число участников оборота прослеживаемых товаров достигло 90 тысяч.