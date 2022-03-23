24 марта Мосбиржа откроет торги акциями. Коротких продаж не будет

Центробанк решил завтра разрешить торги 33 акциями на Московской бирже, которые входят в ее индекс.
Торги акциями будут проходить с с 9:50 до 14:00 по Москве. По остальной части фондового рынка будет режим, установленный на 23 марта.
По материалам с сайта ЦБ.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.