Инвестиции

24 марта Мосбиржа откроет торги акциями. Коротких продаж не будет

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Центробанк решил завтра разрешить торги 33 акциями на Московской бирже, которые входят в ее индекс. 

Торги акциями будут проходить с с 9:50 до 14:00 по Москве. По остальной части фондового рынка будет режим, установленный на 23 марта.

По материалам с сайта ЦБ.

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