Кредиты

Бизнесу разрешат платить проценты по кредитам с плавающей ставкой не сейчас, а в конце года

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Чтобы бизнес смог продолжить обслуживать кредиты с плавающей ставкой, правительство разрешило не платить проценты в полном объеме, а перенести их на конец года. Всего объем таких кредитов совокупно оценивают в 11 триллионов рублей.

Об этом сообщил премьер Мишустин.

«Чтобы поддержать компании, предложим особый порядок реструктуризации. Заемщики в ближайшие месяцы будут иметь возможность не выплачивать полный объем процентов, а капитализировать их, переносить на конец года», — сказал он.

По его словам, помочь таким заемщикам — одна из ключевых задач. Всего объем кредитного портфеля по таким займам оценивается в 11 триллионов рублей.

Правда, платить-то проценты все равно придется, и в данный момент трудно сказать, как ситуация еще повернется.

По материалам «ТАСС».

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