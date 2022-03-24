В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС

Для нового пониженного тарифа страховых взносов 7,6 % в РСВ за 1 квартал 2022 года надо указывать код тарифа — «25» и новые коды категорий застрахованных лиц.
Речь идет об организациях на Курильских островах. Льготные взносы для них введены федеральным законом от 09.03.2022 № 50-ФЗ.
Тариф 7,6 % действует с 01.01.2022.
Пока официальные изменения в порядок заполнения РСВ не внесли, надо применять коды из письма ФНС № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022.
Код тарифа плательщика страховых взносов будет 25.
В разделе 3 РСВ будут коды категории застрахованного лица:
- ОСТ — физлица, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
- ВЖОС — временно проживающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
- ВПОС — временно пребывающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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