В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС

Для нового пониженного тарифа страховых взносов 7,6 % в РСВ за 1 квартал 2022 года надо указывать код тарифа — «25» и новые коды категорий застрахованных лиц.

Речь идет об организациях на Курильских островах. Льготные взносы для них введены федеральным законом от 09.03.2022 № 50-ФЗ.

Тариф 7,6 % действует с 01.01.2022.

Пока официальные изменения в порядок заполнения РСВ не внесли, надо применять коды из письма ФНС № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022.

Код тарифа плательщика страховых взносов будет 25.

В разделе 3 РСВ будут коды категории застрахованного лица:

ОСТ — физлица, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;

— физлица, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах; ВЖОС — временно проживающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;

— временно проживающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах; ВПОС — временно пребывающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах.