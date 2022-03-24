РСВ

В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС

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Для нового пониженного тарифа страховых взносов 7,6 % в РСВ за 1 квартал 2022 года надо указывать код тарифа — «25» и новые коды категорий застрахованных лиц.

Речь идет об организациях на Курильских островах. Льготные взносы для них введены федеральным законом от 09.03.2022 № 50-ФЗ.

Тариф 7,6 % действует с 01.01.2022.

Пока официальные изменения в порядок заполнения РСВ не внесли, надо применять коды из письма ФНС № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022.

Код тарифа плательщика страховых взносов будет 25.

В разделе 3 РСВ будут коды категории застрахованного лица:

  • ОСТ — физлица, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
  • ВЖОС — временно проживающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
  • ВПОС — временно пребывающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах.

 

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