Молодым предпринимателям дадут миллион на развитие бизнеса. Точнее, обещают

Бизнесменам до 25 лет будут давать гранты на открытие или развитие бизнеса. Сумма — от 100 до 500 тысяч рублей, в Арктической зоне — до 1 миллиона.
Постановление от 19 марта 2022 г. № 413 сегодня подписал Михаил Мишустин.
Между тем, по статистике, средний возраст российского коммерсанта — 37 лет. Если бизнес уже устоялся, возраст выше — 45 лет.
Соответственно, получить новый грант сможет очень маленькая часть бизнеса.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.