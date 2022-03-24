Молодым предпринимателям дадут миллион на развитие бизнеса. Точнее, обещают

Бизнесменам до 25 лет будут давать гранты на открытие или развитие бизнеса. Сумма — от 100 до 500 тысяч рублей, в Арктической зоне — до 1 миллиона.

Постановление от 19 марта 2022 г. № 413 сегодня подписал Михаил Мишустин.

Между тем, по статистике, средний возраст российского коммерсанта — 37 лет. Если бизнес уже устоялся, возраст выше — 45 лет.

Соответственно, получить новый грант сможет очень маленькая часть бизнеса.