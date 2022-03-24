Первый день торгов акциями на Мосбирже: итоги

Всего оборот торгов составил 108,6 млрд рублей. Сделки заключали 121 профессиональный участник торгов и 567 тысяч частных инвесторов. Всего доля физлиц в торгах составила 58,2%.
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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.