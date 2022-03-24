Инвестиции

Первый день торгов акциями на Мосбирже: итоги

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 4,4% и составил 2578,5 пункта, по сравнению с 25 февраля. Акции показали рост.

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Всего оборот торгов составил 108,6 млрд рублей. Сделки заключали 121 профессиональный участник торгов и 567 тысяч частных инвесторов. Всего доля физлиц в торгах составила 58,2%.

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