Из-за отмены НДФЛ с матвыгоды компании будут обнулять проценты по займам работникам

Именно так собирается сделать наша подписчица.
Вопрос задали в разделе «Клерк.Консультации»:
«Можно ли аннулировать начисленные проценты по 21 году (сторнировать) текущей датой и подписать допсоглашение о закреплении займа без процентов на срок по декабрь 2023 года?»
Эксперт Надежда Камышева подсказала, что изменение условий договора задним числом с отменой процентов повлечет за собой прошлогодних корректировки отчетов.
Изменить условия допсоглашением лучше с 2022 года.
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