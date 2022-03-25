НДФЛ

Из-за отмены НДФЛ с матвыгоды компании будут обнулять проценты по займам работникам

Раньше беспроцентные займы сотрудникам облагались НДФЛ в части превышения процентов над 2/3 ставки ЦБ. Чтобы не было налога, в договоре прописывали проценты. Но теперь ситуация изменилась. Налог отменяют и договоры можно переделать.

Версия для печати

Именно так собирается сделать наша подписчица.

Вопрос задали в разделе «Клерк.Консультации»:

«Можно ли аннулировать начисленные проценты по 21 году (сторнировать) текущей датой и подписать допсоглашение о закреплении займа без процентов на срок по декабрь 2023 года?»

Напомним, НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах отменяют задним числом — с 2021 года по 2023 год.

Эксперт Надежда Камышева подсказала, что изменение условий договора задним числом с отменой процентов повлечет за собой прошлогодних корректировки отчетов.

Изменить условия допсоглашением лучше с 2022 года.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить