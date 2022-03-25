Из-за отмены НДФЛ с матвыгоды компании будут обнулять проценты по займам работникам

Именно так собирается сделать наша подписчица.

Вопрос задали в разделе «Клерк.Консультации»:

«Можно ли аннулировать начисленные проценты по 21 году (сторнировать) текущей датой и подписать допсоглашение о закреплении займа без процентов на срок по декабрь 2023 года?»

Эксперт Надежда Камышева подсказала, что изменение условий договора задним числом с отменой процентов повлечет за собой прошлогодних корректировки отчетов.

Изменить условия допсоглашением лучше с 2022 года.