🔥 Матвыгоду на три года освободили от НДФЛ. Причем задним числом с 2021 года

В статью 217 НК, которая регламентирует список необлагаемых НДФЛ доходов, добавят новый пункт. В 2021, 2022 и 2023 годах от НДФЛ освободят материальную выгоду.
Законопроект с такой поправкой сегодня рассмотрят в Госдуме.
К таким видам дохода, в частности, относится экономия на процентах. Например, это может быть заем под низкий процент или вовсе беспроцентный, выданный работодателем.
Доход по нему сейчас считается как превышение 2/3 ключевой ставки над ставкой в договоре. Из-за повышения ключевой ставки до 20 % у многих возникает доход, облагаемый НДФЛ.
В такой ситуации, в частности, оказались сотрудники банков, оформившие кредиты по сниженной ставке.
Теперь эту норму временно отменят.
Более того, хотя закон еще только рассматривается Госдумой и еще не подписан президентом, Минфин разрешил уже сейчас применять эту будущую норму и не удерживать у сотрудников НДФЛ с матвыгоды.
Обратите внимание — доходы за 2021 год тоже освобождены. Если вы уже удержали у сотрудников налог, надо все пересчитать.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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