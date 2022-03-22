🔥 Матвыгоду на три года освободили от НДФЛ. Причем задним числом с 2021 года

В статью 217 НК, которая регламентирует список необлагаемых НДФЛ доходов, добавят новый пункт. В 2021, 2022 и 2023 годах от НДФЛ освободят материальную выгоду.

Законопроект с такой поправкой сегодня рассмотрят в Госдуме.

К таким видам дохода, в частности, относится экономия на процентах. Например, это может быть заем под низкий процент или вовсе беспроцентный, выданный работодателем.

Доход по нему сейчас считается как превышение 2/3 ключевой ставки над ставкой в договоре. Из-за повышения ключевой ставки до 20 % у многих возникает доход, облагаемый НДФЛ.

В такой ситуации, в частности, оказались сотрудники банков, оформившие кредиты по сниженной ставке.

Теперь эту норму временно отменят.

Более того, хотя закон еще только рассматривается Госдумой и еще не подписан президентом, Минфин разрешил уже сейчас применять эту будущую норму и не удерживать у сотрудников НДФЛ с матвыгоды.

Обратите внимание — доходы за 2021 год тоже освобождены. Если вы уже удержали у сотрудников налог, надо все пересчитать.