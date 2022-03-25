☀❄ Северным дистанционщикам надо начислять районный коэффициент

Например, компания находится в Москве. Для удаленной работы нанимают сотрудника из Петропавловска-Камчатского.
Этому сотруднику надо платить:
- районный коэффициент;
- северную надбавку.
РК в Камчатском крае составляет 1,8. Надбавка зависит от возраста сотрудника и его стажа, пояснил Роструд.
Расклад такой:
Возраст сотрудника
Северная надбавка
РК
до 30 лет
20% по истечении первых 6 месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие 6 месяцев и по достижении 60% — последние по 20% за год работы
1,8
старше 30 лет
10% по истечении первых 6 месяцев работы с увеличением на 10% за каждые последующие 6 месяцев работы, а по достижении 60% — 10% за каждый последующий год работы до достижения 80 %
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.