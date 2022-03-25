Трудовое право

☀❄ Северным дистанционщикам надо начислять районный коэффициент

Если ваш сотрудник работает дистанционно, важно учесть, в каком регионе он живет. Если это северная территория – платите ему все северные надбавки, даже если ваша компания – на юге.

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Например, компания находится в Москве. Для удаленной работы нанимают сотрудника из Петропавловска-Камчатского.

Этому сотруднику надо платить:

  • районный коэффициент;
  • северную надбавку.

РК в Камчатском крае составляет 1,8. Надбавка зависит от возраста сотрудника и его стажа, пояснил Роструд.

Расклад такой:

Возраст сотрудника

Северная надбавка

РК

до 30 лет

20% по истечении первых 6 месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие 6 месяцев и по достижении 60% — последние по 20% за год работы

1,8

старше 30 лет

10% по истечении первых 6 месяцев работы с увеличением на 10% за каждые последующие 6 месяцев работы, а по достижении 60% — 10% за каждый последующий год работы до достижения 80 %

 

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