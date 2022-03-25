Режим работы Мосбиржи 25 марта: продолжаются торги акциями

Торги будут проходить так (время Московское):
- с 9:50 до 18:50 - основные торги ОФЗ (а также фьючерсные контракты ОФЗ и на индекс RGBI);
- с 9:50 до 14:00 - торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи. Короткие продажи запрещены;
- с 10:00 до 14:00 - торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельными акциями, входящими в ее индекс. В обычном режиме
Торги иными акциями, корпоративными облигациями, еврооблигациями, суверенными еврооблигациями РФ, региональными и муниципальными облигациями, а также иными срочными контрактами — в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК.
По остальным инструментам торги будут в режиме 24 марта.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.