Россияне обращаются за кредитными каникулами реже, чем в пандемию. Взрывного роста пока нет

Спрос на каникулы сейчас ниже, чем был в пандемию, но специалисты считают, что он еще вырастет в апреле.

Всего, по их оценкам, могут обратиться около 4-5 млн россиян и 90% из них должны получить те или иные послабления.

Так, в ВТБ рассказали, что с 9 марта было подано 5,5 тысяч заявок, половина из них по ипотеке.

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