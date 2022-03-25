Россияне обращаются за кредитными каникулами реже, чем в пандемию. Взрывного роста пока нет

Спрос на каникулы сейчас ниже, чем был в пандемию, но специалисты считают, что он еще вырастет в апреле.
Всего, по их оценкам, могут обратиться около 4-5 млн россиян и 90% из них должны получить те или иные послабления.
Так, в ВТБ рассказали, что с 9 марта было подано 5,5 тысяч заявок, половина из них по ипотеке.
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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.