Инвестиции

Индекс Мосбиржи снизился после открытия торгов

После вчерашнего роста российский рынок акций сегодня перешел к снижению.

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В общей словжности, рынок теряет около 3% по индексу Мосбиржи.

Вот как выглядит картина по состоянию на 11:51 по мск:

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

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