Индекс Мосбиржи вчера вырос, доллар официально ниже 100 рублей. Инвестдайджест

📊 Мосбиржа сегодня продолжит торги акциями, в том числе и теми, которые не входят в ее индекс.
📉 ЦБ официально понизил курс доллара ниже 100 рублей.
📈 По итогам вчерашних торгов индекс Мосбиржи вырос на 4,4%.
🚫 ApplePay остановит работу карт «Мир», которые подключили к ней ранее.
💸 Россияне обращаются за кредитными каникулами реже, чем в пандемию. Взрывного роста пока нет.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.