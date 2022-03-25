Инвестиции

Индекс Мосбиржи вчера вырос, доллар официально ниже 100 рублей. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 98,29 рубля, евро — за 108,25 рубля, юань — 15,44 рубля. Нефть марки Brent на отметке $119,40, золото — $1 958,95. Биткоин стоит $43 842,93.

Версия для печати

📊 Мосбиржа сегодня продолжит торги акциями, в том числе и теми, которые не входят в ее индекс.

📉 ЦБ официально понизил курс доллара ниже 100 рублей.

📈 По итогам вчерашних торгов индекс Мосбиржи вырос на 4,4%.

🚫 ApplePay остановит работу карт «Мир», которые подключили к ней ранее.

 💸 Россияне обращаются за кредитными каникулами реже, чем в пандемию. Взрывного роста пока нет.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить