Правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Постановление от 25 марта 2022 года №470

Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года. Этот платёж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года.

Продление срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учётом реальных итогов работы за I квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота.

По предварительным оценкам, общий объём ликвидности, который может таким образом сохраниться в хозяйственном обороте, превышает 320 млрд рублей.