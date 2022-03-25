Правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Постановление от 25 марта 2022 года №470
Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года. Этот платёж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года.
Продление срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учётом реальных итогов работы за I квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота.
По предварительным оценкам, общий объём ликвидности, который может таким образом сохраниться в хозяйственном обороте, превышает 320 млрд рублей.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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