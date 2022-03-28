Банки блокируют карты за покупки впрок

Центробанк еще 16 марта предписал банкам обращать повышенное внимание на операции, связанные с нестандартным поведением клиента. К примеру, человек стал чаще покупать одни и те же товары. По мнению регулятора, он может их скупать для перепродажи.

Некоторые стали обходить ограничения, которые ввели торговые точки на отпуск товара в одни руки, пробивая разными чеками. Если, в короткий временной промежуток на одной точке будет несколько чеков по одному и тому же товару -— есть риск получить блок карты.

При этом, по мнению Ассоциации российских банков, у регулятора нет четких критериев спекуляции. А потому, банки сами решают, в каких случаях нужно блокировать. Причем, человек может просто закупаться для себя, но риски получить блокировку есть и у него.