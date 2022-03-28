Мосбиржа сегодня начинает торги иностранными акциями

Торги будут проходить в следующем режиме (время московское):
- ОФЗ в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50;
- российские акции и другие ценные бумаги — с 9:50 до 13:50, в режиме переговорных сделок с 9:30 до 14:00;
- иностранными акциями и облигациями – с 9:30 до 19:00;
- срочными контрактами на акции с 10:00 до 14:00, далее в адресном режиме.
По остальным инструментам торги пройдут в режиме 25 марта.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.