До 3 марта 2025 года в IT-компаниях не будет выездных налоговых проверок

Об этом говорится в письме ФНС № СД-4-2/3586@ от 24.03.2022.
Проверки будут проводить только с согласия руководителя УФНС или руководителя (его зама) ФНС.
При этом начатые до 25.03.2022 выездные налоговые проверки будут завершены в установленном порядке. Но ни продления, ни приостановления срока по ним не будет.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.