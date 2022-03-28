Инвестиции

Доллар и евро просели после открытия торгов на Мосбирже

Доллар торговался на отметке 93,86 рубля, евро – за 102,30 рубля.

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Сам индекс Мосбиржи после открытия незначительно упал (на полтора процента, до 2446,26 пункта). Индекс РТС просел на 0,41%.

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На Мосбирже сегодня разрешили торги иностранными акциями и другими ценными бумагами.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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