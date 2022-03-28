С лета 2022 могут начаться проблемы со связью, говорят операторы. Минцифры так не считает

О проблемах сообщили в комиссии РСПП по связи и ИТ, куда входят крупнейшие операторы - МТС, «Мегафон», «Билайн», «ЭР-Телеком» и РЖД. По их словам, стоимость оборудования сейчас уже выросла на 40% из-за снижения курса рубля и ухода западных компаний. А может возрасти ещё на 80%.
Операторы связи просят господдержку:
- ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи;
- снизить плату за радиочастотный спектр на 50%;
- обнулить ставку по налогу на имущество;
- освободить доходы сотрудников операторов связи от налогов.
В Минцифры на это сообщили, что предпосылок для сбоев нет. Мол, работоспособность бизнеса зависит не только от господдержки, но и от самого бизнеса.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.