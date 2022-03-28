Интернет и IT

С лета 2022 могут начаться проблемы со связью, говорят операторы. Минцифры так не считает

С середины лета могут начаться проблемы со связью — возрастет риск аварий и работать сети будут нестабильно. Об этом предупреждают операторы связи. Но в Минцифры проблем не увидели.

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О проблемах сообщили в комиссии РСПП по связи и ИТ, куда входят крупнейшие операторы - МТС, «Мегафон», «Билайн», «ЭР-Телеком» и РЖД. По их словам, стоимость оборудования сейчас уже выросла на 40% из-за снижения курса рубля и ухода западных компаний. А может возрасти ещё на 80%.

Операторы связи просят господдержку:

  • ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи;
  • снизить плату за радиочастотный спектр на 50%;
  • обнулить ставку по налогу на имущество;
  • освободить доходы сотрудников операторов связи от налогов.

В Минцифры на это сообщили, что предпосылок для сбоев нет. Мол, работоспособность бизнеса зависит не только от господдержки, но и от самого бизнеса.

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