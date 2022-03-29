КоАП РФ

Для компаний введут новый штраф из-за профсоюзов

В ТК прописан профсоюзный контроль. Но некоторые работодатели не допускают профсоюзы, препятствуют трудовому контролю с их стороны. Чтобы неповадно было – введут штраф до 50 тыс. рублей.

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Опубликован проект Минтруда с поправками в КоАП.

За препятствование профсоюзному контролю штраф будет такой:

  • для юрлиц – от 20 до 50 тысяч рублей;
  • для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей;
  • для граждан – от 2 до 4 тыс. рублей

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

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