Для компаний введут новый штраф из-за профсоюзов

Опубликован проект Минтруда с поправками в КоАП.
За препятствование профсоюзному контролю штраф будет такой:
- для юрлиц – от 20 до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей;
- для граждан – от 2 до 4 тыс. рублей
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.