Режим работы Мосбиржи на 29 марта. Открываются торги ПИФами

Торги пройдут в следующем порядке (время московское):
- ОФЗ с в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50, с 9:30 до 19:00 — в режиме переговорных сделок (РПС);
- российскими корпоративными облигациями, региональными и муниципальными облигациями — с 09:50 до 18:50, а также в РПС в период с 9:30 до 19:00;
- российскими и иностранными акциями, входящими в индекс Мосбиржи — с 9:50 до 14:00, а также в РПС в период с 9:30 до 19:00, остальными иностранными акциями в РПС — с 9:30 до 19:00;
- биржевыми паевыми инвестиционными фондами — в соответствии с временем торгов имуществом.
По остальным инструментам торги пройдут в режиме вчерашнего дня.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.