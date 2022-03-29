Интернет и IT

Айтишникам дадут отсрочку от армии

До 1 мая 2022 года IT-компании должны передать в Минцифры списки молодых сотрудников до 27 лет, чтобы им дали отсрочку от армии.

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Правительство утвердило правила такой отсрочки.

Условия такие:

  • высшее образование;
  • стаж в IT-компании не менее 1 года;
  • стаж менее 1 года, но за 1 год до приема человек окончил вуз.

Кабмин утвердил перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку (математика, прикладная информатика, радиотехника, робототехника и т. д.).

Минцифры соберет списки сотрудников и направит общий список в Минобороны. Там разошлют его в военкоматы для оформления отсрочки.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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