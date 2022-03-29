Айтишникам дадут отсрочку от армии

Правительство утвердило правила такой отсрочки.
Условия такие:
- высшее образование;
- стаж в IT-компании не менее 1 года;
- стаж менее 1 года, но за 1 год до приема человек окончил вуз.
Кабмин утвердил перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку (математика, прикладная информатика, радиотехника, робототехника и т. д.).
Минцифры соберет списки сотрудников и направит общий список в Минобороны. Там разошлют его в военкоматы для оформления отсрочки.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.