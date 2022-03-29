Доллар упал ниже 90 рублей на Мосбирже. Впервые с 25 февраля

По состоянию. на 11:03 по Москве доллар находится на отметке 88 рублей 6 копеек. Евро — 96 рублей 81 копейка.
К слову сказать, на Forex сейчас доллар стоит 90,71 рубля, евро — 99,75 рубля.
Последний раз ниже 90 рублей доллар падал 25 февраля. Тогда значение дости8гало 84,04 рубля.
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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.