Как теперь оштрафуют за нарушения с валютой и налогами

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как теперь будут штрафовать за валютные и налоговые нарушения». Он пройдет 04 апреля, в 11:00 по Москве.
На вебинаре разберем:
- Уголовные дела по налоговым и валютным преступлениям будут заводить по новым правилам.
- Как это работает: что было и изменилось.
- Мошенничество с налогами: кого могут привлечь и почему.
- Мошенничество в сфере госзакупок.
Запишитесь скорее, осталось меньше недели.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.