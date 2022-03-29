Экономические преступления

Как теперь оштрафуют за нарушения с валютой и налогами

В марте внесли поправки в УПК, они коснулись порядка, по которому возбуждают уголовные дела по налоговым преступлениям. Стоит понять, как это повлияет на бизнес.

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Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как теперь будут штрафовать за валютные и налоговые нарушения». Он пройдет 04 апреля, в 11:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

  • Уголовные дела по налоговым и валютным преступлениям будут заводить по новым правилам.
  • Как это работает: что было и изменилось.
  • Мошенничество с налогами: кого могут привлечь и почему.
  • Мошенничество в сфере госзакупок.

Запишитесь скорее, осталось меньше недели.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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