С выигрыша в лотерею от 4 до 15 тысяч нужно самим платить НДФЛ

Выигрыш в лотерею облагается НДФЛ. От суммы выигрыша зависит, как его платить.
Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/18653 от 14.03.2022.
Если выигрыш от 15 000 руб., НДФЛ удержит организатор лотереи и вы сразу получить деньги за минусом налога.
Если выигрыш менее 15 000 руб., уплатить налог надо самостоятельно.
Для этого надо подать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля и уплатить налог до 15 июля.
При этом есть необлагаемая сумма — 4 000 рублей. Все, что свыше, облагается налогом.
В нашем примере НДФЛ = (7 000 — 4 000) х 13 % = 390 руб.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.