С выигрыша в лотерею от 4 до 15 тысяч нужно самим платить НДФЛ

Выигрыш в лотерею облагается НДФЛ. От суммы выигрыша зависит, как его платить.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/18653 от 14.03.2022.

Если выигрыш от 15 000 руб., НДФЛ удержит организатор лотереи и вы сразу получить деньги за минусом налога. Если выигрыш менее 15 000 руб., уплатить налог надо самостоятельно.

Для этого надо подать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля и уплатить налог до 15 июля.

При этом есть необлагаемая сумма — 4 000 рублей. Все, что свыше, облагается налогом.

В нашем примере НДФЛ = (7 000 — 4 000) х 13 % = 390 руб.