НДФЛ

С выигрыша в лотерею от 4 до 15 тысяч нужно самим платить НДФЛ

Если вы купили лотерейных билетов на 5 тыс. рублей, и по одному из них выиграли 7 тыс. рублей, то ваши расходы для целей НДФЛ роли не играют. Ваш доход – 7 тысяч. Уменьшить его на стоимость лотереек нельзя.

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Выигрыш в лотерею облагается НДФЛ. От суммы выигрыша зависит, как его платить.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/18653 от 14.03.2022.

Если выигрыш от 15 000 руб., НДФЛ удержит организатор лотереи и вы сразу получить деньги за минусом налога.

Если выигрыш менее 15 000 руб., уплатить налог надо самостоятельно.

Для этого надо подать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля и уплатить налог до 15 июля.

При этом есть необлагаемая сумма — 4 000 рублей. Все, что свыше, облагается налогом.

В нашем примере НДФЛ = (7 000 — 4 000) х 13 % = 390 руб.

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