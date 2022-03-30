Банки

👊 ЦБ возьмется за банки с высокими комиссиями за переводы физлицам

Некоторые банки установили слишком высокие комиссии за переводы на счета физлиц. Но еще 2 года назад ЦБ выпустил документ (№ 2-МР), в котором рекомендовал не делать так. Однако не все ему вняли. Сейчас ЦБ вновь напомнил банкам об этом.

Версия для печати

Регулятор выпустил методические рекомендации № 4-МР от 24.03.2022.

В них идет отсылка к рекомендациям № 2-МР от 12.02.2020, которые предписывают «воздерживаться от применения мер повышенной тарификации в отношении максимально широкого спектра экономически обоснованных операций».

Речь, в частности, идет о таких операциях:

  • перечисления зарплаты;
  • перечисления за услуги самозанятых;
  • перечисление дивидендов;
  • перечисление алиментов.

В новом документе № 4-МР ЦБ сетует, что банки игнорируют рекомендации.

ЦБ грозится, что такой игнор скажется на оценке деятельности кредитных организаций со стороны Банка России.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить