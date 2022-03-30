👊 ЦБ возьмется за банки с высокими комиссиями за переводы физлицам

Регулятор выпустил методические рекомендации № 4-МР от 24.03.2022.

В них идет отсылка к рекомендациям № 2-МР от 12.02.2020, которые предписывают «воздерживаться от применения мер повышенной тарификации в отношении максимально широкого спектра экономически обоснованных операций».

Речь, в частности, идет о таких операциях: перечисления зарплаты;

перечисления за услуги самозанятых;

перечисление дивидендов;

перечисление алиментов.

В новом документе № 4-МР ЦБ сетует, что банки игнорируют рекомендации.

ЦБ грозится, что такой игнор скажется на оценке деятельности кредитных организаций со стороны Банка России.