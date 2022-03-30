👊 ЦБ возьмется за банки с высокими комиссиями за переводы физлицам

Регулятор выпустил методические рекомендации № 4-МР от 24.03.2022.
В них идет отсылка к рекомендациям № 2-МР от 12.02.2020, которые предписывают «воздерживаться от применения мер повышенной тарификации в отношении максимально широкого спектра экономически обоснованных операций».
Речь, в частности, идет о таких операциях:
- перечисления зарплаты;
- перечисления за услуги самозанятых;
- перечисление дивидендов;
- перечисление алиментов.
В новом документе № 4-МР ЦБ сетует, что банки игнорируют рекомендации.
ЦБ грозится, что такой игнор скажется на оценке деятельности кредитных организаций со стороны Банка России.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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