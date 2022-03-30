Как будет работать Мосбиржа 30 марта

Режим работы сегодня такой (время московское):
- С 9:50 до 18:50 — основные торги ОФЗ, с 9:30 до 19:00 — торги ОФЗ в режиме переговорных сделок.
- облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина, основные торги с 09:50 до 18:50, в РПС в период с 9:30 до 19:00. Запрещены короткие продажи.
- акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами с 09:50 до 13:50, в РПС с 9:50 до 19:00. Короткие продажи запрещены.
Также продолжат торги биржевыми ПИФами. Остальные акции, облигации и срочные контракты будут торговаться в РПС. По другим инструментам торги пройдут во вчерашнем режиме.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.