Российские ценные бумаги будут убирать с иностранных бирж

Провести делистинг (снять ценные бумаги с торгов) предлагают в Минэкономразвития. Из-за санкций депозитарные расписки на Лондонской бирже резко подешевели.

К примеру, стоимость расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки «Газпрома» подешевели на 89%, «ЛУКОЙЛа» — на 97,2%, «Норникеля» — на 37%, «Роснефти» — на 70,4%, «НОВАТЭКа» — на 91%.

По мнению авторов инициативы, мера позволит защитить компании от скупки их подешевевших акций и захвата корпоративного контроля.

Если поправки примут, у российских компаний будет пять дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении расписок. Решение будет принимать директор компании, одобрения собрания акционеров или совета директоров для этого не потребуется. Оспорить эти действия также будет нельзя.

Держатели депозитарных расписок автоматически получат вместо них акции компаний.

Депозитарная расписка — это сертификат, который подтверждает право собственности на ценные бумаги (акции или облигации). Они позволяют инвесторам стать акционерами без прямой покупки акций или облигаций иностранных компаний.