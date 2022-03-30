Инвестиции

Российские ценные бумаги будут убирать с иностранных бирж

Депозитарные расписки акций российских компаний могут убрать с иностранных торговых площадок. Власти опасаются, что из-за резкого падения их будут скупать и захватывать контроль над компаниями.

Версия для печати

Провести делистинг (снять ценные бумаги с торгов) предлагают в Минэкономразвития. Из-за санкций депозитарные расписки на Лондонской бирже резко подешевели.

К примеру, стоимость расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки «Газпрома» подешевели на 89%, «ЛУКОЙЛа» — на 97,2%, «Норникеля» — на 37%, «Роснефти» — на 70,4%, «НОВАТЭКа» — на 91%.

По мнению авторов инициативы, мера позволит защитить компании от скупки их подешевевших акций и захвата корпоративного контроля.

Если поправки примут, у российских компаний будет пять дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении расписок. Решение будет принимать директор компании, одобрения собрания акционеров или совета директоров для этого не потребуется. Оспорить эти действия также будет нельзя.

Держатели депозитарных расписок автоматически получат вместо них акции компаний.

Депозитарная расписка — это сертификат, который подтверждает право собственности на ценные бумаги (акции или облигации). Они позволяют инвесторам стать акционерами без прямой покупки акций или облигаций иностранных компаний.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить