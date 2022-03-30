Тинькофф-банк списывает с клиентов миллионы из-за «обогащения» на обмене валют?

Клиенты банка меняли 27 февраля рубли на доллары с промежуточной конвертацией в фунты стерлингов. При прямом обмене рублей на доллары курс выходил 150 рублей за 1$, а через фунт — примерно 88 рублей.

Однако банк начал им блокировать счета и списывать деньги, назвав такой обмен неосновательным обогащением, сообщает Forbes. По мнению банка, они воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют. Теперь у людей в личных кабинетах огромные суммы со знаком минус — до 29 миллионов. Банк дал им 25 дней, чтобы погасить задолженность.

Причем, с блокировками столкнулись и те клиенты, которым отправляли деньги заработавшие на обмене.

По мнению адвоката Алексея Гавришева, действия банка — незаконны.