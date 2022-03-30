Не забудьте сегодня сдать декларацию по налогу на имущество. Возможно, последнюю

В следующем году надо будет ее сдавать только если есть имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости. Это недвижимость, не включенная в региональный перечень.
Отчет за 2021 год сдаем по приказу ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@. За 2022 год будет новый бланк.
В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом — еще новее
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.