Не забудьте сегодня сдать декларацию по налогу на имущество. Возможно, последнюю

В следующем году надо будет ее сдавать только если есть имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости. Это недвижимость, не включенная в региональный перечень.

Отчет за 2021 год сдаем по приказу ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@. За 2022 год будет новый бланк.

В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом — еще новее