Декларация по налогу на имущество

Не забудьте сегодня сдать декларацию по налогу на имущество. Возможно, последнюю

30 марта – последний день сдачи декларации по налогу на имущество организаций за 2021 год. За 2022 год бизнес уже не будет сдавать этот отчет по имуществу, облагаемому по кадастровой стоимости. Так что для многих эта годовая декларация – последняя.

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В следующем году надо будет ее сдавать только если есть имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости. Это недвижимость, не включенная в региональный перечень.

Отчет за 2021 год сдаем по приказу ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@. За 2022 год будет новый бланк.

В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом — еще новее

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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