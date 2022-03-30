Сбер отменяет одобренную, но не подписанную ипотеку по старым ставкам

Как сообщает «Коммерсантъ», клиенты банка начали получать уведомления об отмене сделок по ипотеке 28-29 марта. Им предлагают подать заявки заново, но уже по ставке от 19%. Причем, у многих сделки были назначены на 30 марта, либо на первые числа апреля. Они уже успели потратиться на риэлтора, оценку, на нотариуса. Число пострадавших оценивается в несколько сотен.

Как пояснили изданию в Сбербанке, ставку по ипотеке там изменили с 1 марта, но дали людям возможность получить кредиты на ранее одобренных условиях до 30 марта. Если до этого срока не удалось заключить сделку, клиентам придется заново подавать заявку на ипотеку и получать одобрение.

Кроме того, заемщики жалуются, что у них сделки были готовы, и сроки были 29-30 марта, но банк по своей инициативе сдвинул их на апрель. И обнулил.

Что интересно, на портале «Банки.ру» жалоб об обнулении срока очень мало.

В этом случае, как пишет клиент, его проблему решили. Вот другой случай:

Здесь проблему в банке также решили, заявку вернули. Представитель банка написала, что по заявке изменились условия, но какие именно — не говорилось.