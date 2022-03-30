Ипотека

Сбер отменяет одобренную, но не подписанную ипотеку по старым ставкам

Клиенты Сбера, которые не успели оформить ипотеку, жалуются, что их одобренные банком по старым ставкам заявки обнулили. Они могут подать новую заявку, но ставка будет выше.

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Как сообщает «Коммерсантъ», клиенты банка начали получать уведомления об отмене сделок по ипотеке 28-29 марта. Им предлагают подать заявки заново, но уже по ставке от 19%. Причем, у многих сделки были назначены на 30 марта, либо на первые числа апреля. Они уже успели потратиться на риэлтора, оценку, на нотариуса. Число пострадавших оценивается в несколько сотен.

Как пояснили изданию в Сбербанке, ставку по ипотеке там изменили с 1 марта, но дали людям возможность получить кредиты на ранее одобренных условиях до 30 марта. Если до этого срока не удалось заключить сделку, клиентам придется заново подавать заявку на ипотеку и получать одобрение.

Кроме того, заемщики жалуются, что у них сделки были готовы, и сроки были 29-30 марта, но банк по своей инициативе сдвинул их на апрель. И обнулил.

Что интересно, на портале «Банки.ру» жалоб об обнулении срока очень мало.

1

В этом случае, как пишет клиент, его проблему решили. Вот другой случай:

2

Здесь проблему в банке также решили, заявку вернули. Представитель банка написала, что по заявке изменились условия, но какие именно — не говорилось.

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