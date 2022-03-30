НДС на золото отменили, но НДФЛ остался

Цена, по которой слиток золота можно сдать в банк, зависит от его состояния.

Если слиток в отличном состоянии — это одна цена. Если на слитке царапины, сколы, потертости и т.д., то цена уже другая.

Кроме того, на цену влияет также сохранность сертификата, который выдает завод-изготовитель.

Если этот документ помят, облит, порван, это негативно влияет на стоимость золота.

Налог будет, если вы продадите металл ранее, чем через 3 года после покупки.

При этом доход от продажи можно уменьшить на покупную стоимость слитков.

Задекларировать этот доход надо самостоятельно по декларации 3-НДФЛ. Ее надо сдать в ИФНС до 30 апреля года, следующего за годом продажи.

Платить налог и сдавать декларацию не придется, если продажная стоимость слитков — до 250 тыс. рублей.