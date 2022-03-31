С 1 апреля льготную ипотеку начнут выдавать под 12 % годовых

Опубликовано постановление правительства № 508 от 29.03.2022 с новыми параметрами льготной ипотеки.

Оформить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.

Максимальная сумма: 12 млн рублей — на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;

6 млн рублей — для остальных регионов.

По этой программе можно оформить кредит на квартиру в новостройке с первоначальным взносом от 15 %. Она распространяется на все категории граждан.

При этом не изменились ставки по другим льготным ипотекам: