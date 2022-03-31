Ипотека

С 1 апреля льготную ипотеку начнут выдавать под 12 % годовых

Для тех, кто взял кредит до 1 апреля, ставка по льготной ипотеке останется прежней – до 7 % годовых. С 1 апреля будут новые условия – под 12 % годовых.

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Опубликовано постановление правительства № 508 от 29.03.2022 с новыми параметрами льготной ипотеки.

Оформить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.

Максимальная сумма:

  • 12 млн рублей — на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;
  • 6 млн рублей — для остальных регионов.

По этой программе можно оформить кредит на квартиру в новостройке с первоначальным взносом от 15 %. Она распространяется на все категории граждан.

При этом не изменились ставки по другим льготным ипотекам:

  • по семейной ипотеке — 6 %;
  • по дальневосточной ипотеке — 3 %;
  • по сельской ипотеке — 2 %.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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