С 1 апреля льготную ипотеку начнут выдавать под 12 % годовых

Опубликовано постановление правительства № 508 от 29.03.2022 с новыми параметрами льготной ипотеки.
Оформить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.
Максимальная сумма:
- 12 млн рублей — на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;
- 6 млн рублей — для остальных регионов.
По этой программе можно оформить кредит на квартиру в новостройке с первоначальным взносом от 15 %. Она распространяется на все категории граждан.
При этом не изменились ставки по другим льготным ипотекам:
- по семейной ипотеке — 6 %;
- по дальневосточной ипотеке — 3 %;
- по сельской ипотеке — 2 %.