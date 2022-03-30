Страховые взносы

В правительстве обсудили возможность снижения страховых взносов до 15%

Речь идёт о том, чтобы применить тариф в 15% ко всем зарплатам. В случае принятия эта мера может сэкономить бизнесу 130–300 млрд руб. в 2022 году

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Речь идёт о том, чтобы применить тариф в 15% ко всем зарплатам.

Такая мера в качестве антикризисной рассматривалась на совещании первого вице-премьера Андрея Белоусова с «Опорой России» при участии представителей Минэкономразвития, Минфина, ФНС и других ведомств. Об этом пишет РБК со ссылкой на трёх участников встречи и источник, близкий к правительству.

Сейчас он действует только для части окладов, которые превышают минимальный размер оплаты труда. Если в его пределах — 30%.

Решение пока не принято.

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