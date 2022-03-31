Обучение для бухгалтеров

Бизнесу нужны хорошие главбухи. Расскажем на вебинаре, как таким стать

Сейчас бухгалтеры часто жалуются, что стало совсем плохо с работой — работодатели хотят все больше, платить хотят меньше, да и вообще тяжелее стало ее найти. Делимся секретом, как прокачать себя как главбуха, чтобы с руками отрывали.

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Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как стать главбухом № 1 даже в условиях кризиса». Он пройдет 5 апреля, начало в 15:00, время московское.

На вебинаре разберем:

  • почему нужно быть № 1 в своей области;
  • что это даст лично мне;
  • где я сейчас — слабые и сильные стороны;
  • кто поможет — наставник, ближний круг;
  • как поддерживать свою мотивацию — секрет начальника;
  • как заявить о себе и держать удар;
  • в каких сферах повышать квалификацию главному бухгалтеру.

Записывайтесь скорее, до вебинара осталось меньше недели.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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