Бизнесу нужны хорошие главбухи. Расскажем на вебинаре, как таким стать

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как стать главбухом № 1 даже в условиях кризиса». Он пройдет 5 апреля, начало в 15:00, время московское.
На вебинаре разберем:
- почему нужно быть № 1 в своей области;
- что это даст лично мне;
- где я сейчас — слабые и сильные стороны;
- кто поможет — наставник, ближний круг;
- как поддерживать свою мотивацию — секрет начальника;
- как заявить о себе и держать удар;
- в каких сферах повышать квалификацию главному бухгалтеру.
Записывайтесь скорее, до вебинара осталось меньше недели.