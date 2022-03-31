Кредиты

Банки должны бесплатно оформлять кредитные каникулы. Иначе надо жаловаться в ЦБ

За оформление кредитных каникул банк не вправе взимать плату. Кроме того, банк не имеет права отказать в кредитных каникулах заемщикам, которые соответствуют критериям закона.

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Критерии описаны в Федеральном законе № 46-ФЗ от 08.03.2022.

Если банк чинит вам искусственные препятствия для предоставления кредитных каникул, надо жаловаться в ЦБ.

Жалобу можно направить через интернет. К ней надо приложить любые подтверждающие материалы.

В ЦБ утверждают, что подойдет, например, скрин, аудиозапись.

Кредитные каникулы можно получить только при падении дохода на 30 % по сравнению со средним значением за прошлый год. Правила каникул распространяются только на займы, выданные до 1 марта 2022.

Срок обращения за каникулами — до 30 сентября 2022 года. Льготный период по обслуживанию займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.

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