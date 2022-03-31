Валютный рынок

Доллар 83 рубля 41 копейка, евро — 92 рубля 49 копеек. Курсы валют на 1 апреля

Центробанк продолжает снижать официальные курсы доллара и евро. Доллар снизили на 68 копеек, евро — на 1 рубль 20 копеек.

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Сегодня на Мосбирже доллар снижался до 83 рублей 19 копеек. Евро опускался до 93 рублей 35 копеек.

Доллар минус 68 копеек, евро — минус 1 рубль 20 копеек.

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

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