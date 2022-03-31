Доллар 83 рубля 41 копейка, евро — 92 рубля 49 копеек. Курсы валют на 1 апреля

Сегодня на Мосбирже доллар снижался до 83 рублей 19 копеек. Евро опускался до 93 рублей 35 копеек.
Доллар минус 68 копеек, евро — минус 1 рубль 20 копеек.
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Центробанк продолжает снижать официальные курсы доллара и евро. Доллар снизили на 68 копеек, евро — на 1 рубль 20 копеек.
Сегодня на Мосбирже доллар снижался до 83 рублей 19 копеек. Евро опускался до 93 рублей 35 копеек.
Доллар минус 68 копеек, евро — минус 1 рубль 20 копеек.
Читайте также: малому бизнесу в IT хотят снизить ставку по упрощенке.
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