Интернет и IT

Компания «Сбера» увольняет айтишников, живущих за границей?

Разработчики в одной из компаний экосистемы «Сбера», которые работали дистанционно, живя за границей, получат предложения от HR-службы – уволиться, перейти на договор ГПХ или вернуться в России и работать отсюда.

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Как пишет портал vc.ru со ссылкой на посты пользователей в Twitter, сотрудникам объявили, что принять решение надо до конца марта. На такие условия люди идти не хотят.

Некоторым сотрудникам компания предложила четвертый вариант — увольнение по соглашению сторон с компенсацией. Но ее размер не устроил работников.

Впрочем, в «Сбере» сообщили, что информация об увольнениях не соответствует действительности.

Если сотрудник примет решение жить и работать за границей, ему в этом препятствовать не будет, отметили в «Сбере».

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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