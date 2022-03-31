Компания «Сбера» увольняет айтишников, живущих за границей?

Как пишет портал vc.ru со ссылкой на посты пользователей в Twitter, сотрудникам объявили, что принять решение надо до конца марта. На такие условия люди идти не хотят.

Некоторым сотрудникам компания предложила четвертый вариант — увольнение по соглашению сторон с компенсацией. Но ее размер не устроил работников.

Впрочем, в «Сбере» сообщили, что информация об увольнениях не соответствует действительности.

Если сотрудник примет решение жить и работать за границей, ему в этом препятствовать не будет, отметили в «Сбере».