Контрагенты требуют, чтобы поставщик оплачивал своим сотрудникам расходы на бензин

Такой историей поделилась наша подписчица.
Сотрудник поставщика (курьер) на своем автомобиле развозит товар. В его трудовом договоре указано, что компенсация за автомобиль — 1500 руб. в месяц.
Но покупателя это не устроило. Он требует, чтобы с курьером составили дополнительное соглашение и прописали там отдельно компенсацию за бензин, даже если она входит в общую сумму (1 500 руб.).
По мнению контрагента, без упоминания в трудовом договоре расходов на ГСМ нет подтверждения факта доставки товара, что грозит проблемами с вычетом по НДС.
А какие документы у вас запрашивают ваши покупатели? Делитесь в комментариях.
Что касается компенсации за использование авто, то по мнению фискалов, принять в расходы компания может только сумму по нормативу, который утвержден еще в 2002 году, то есть 20 лет назад.
Более того, в эту сумму входит, в том числе, и ГСМ.
Об этом, в частности, говорится в письме Минфина № 03-03-06/3/24885 от 05.04.2021.
Поэтому компания и платит сотруднику только 1 500 руб., чтобы вся эта сумма были принимаемой в налоговом учете.