Контрагенты требуют, чтобы поставщик оплачивал своим сотрудникам расходы на бензин

Такой историей поделилась наша подписчица.

Сотрудник поставщика (курьер) на своем автомобиле развозит товар. В его трудовом договоре указано, что компенсация за автомобиль — 1500 руб. в месяц.

Но покупателя это не устроило. Он требует, чтобы с курьером составили дополнительное соглашение и прописали там отдельно компенсацию за бензин, даже если она входит в общую сумму (1 500 руб.).

По мнению контрагента, без упоминания в трудовом договоре расходов на ГСМ нет подтверждения факта доставки товара, что грозит проблемами с вычетом по НДС.

А какие документы у вас запрашивают ваши покупатели? Делитесь в комментариях.

Что касается компенсации за использование авто, то по мнению фискалов, принять в расходы компания может только сумму по нормативу, который утвержден еще в 2002 году, то есть 20 лет назад.

Более того, в эту сумму входит, в том числе, и ГСМ.

Об этом, в частности, говорится в письме Минфина № 03-03-06/3/24885 от 05.04.2021.

Поэтому компания и платит сотруднику только 1 500 руб., чтобы вся эта сумма были принимаемой в налоговом учете.