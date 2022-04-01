Статистическая отчетность

ИП может узнать про свою статотчетность на сайте Росстата. Нужен только ИНН

Отчетов в Росстат – великое множество, но сдавать надо только некоторые из них. Какие именно – надо узнавать в специальном сервисе на сайте Росстата.

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Опытным бухгалтерам этот сервис знаком, но многие ИП не знают, где брать информацию.

Таким вопросом, в частности, задалась подписчица «Красного уголка бухгалтера».

Коллеги отправили ИП на сайте Росстата.

Чтобы узнать, какие отчеты предстоит сдать, нужно вбить один из требуемых реквизитов в поля:

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И после выпадет перечень, нужно ли что-то сдавать. Нужно только прокрутить колесико мышки вниз.

Если вот такая картина, то сдавать ничего не нужно:

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Бухгалтеры советуют периодически проверять, не появилось ли каких обязательных отчетов.

Этот же сервис формирует уведомление с кодами, в том числе ОКПО.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

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