ИП может узнать про свою статотчетность на сайте Росстата. Нужен только ИНН

Опытным бухгалтерам этот сервис знаком, но многие ИП не знают, где брать информацию.

Таким вопросом, в частности, задалась подписчица «Красного уголка бухгалтера».

Коллеги отправили ИП на сайте Росстата.

Чтобы узнать, какие отчеты предстоит сдать, нужно вбить один из требуемых реквизитов в поля:

И после выпадет перечень, нужно ли что-то сдавать. Нужно только прокрутить колесико мышки вниз.

Если вот такая картина, то сдавать ничего не нужно:

Бухгалтеры советуют периодически проверять, не появилось ли каких обязательных отчетов.

Этот же сервис формирует уведомление с кодами, в том числе ОКПО.