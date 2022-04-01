ИП может узнать про свою статотчетность на сайте Росстата. Нужен только ИНН

Опытным бухгалтерам этот сервис знаком, но многие ИП не знают, где брать информацию.
Таким вопросом, в частности, задалась подписчица «Красного уголка бухгалтера».
Коллеги отправили ИП на сайте Росстата.
Чтобы узнать, какие отчеты предстоит сдать, нужно вбить один из требуемых реквизитов в поля:
И после выпадет перечень, нужно ли что-то сдавать. Нужно только прокрутить колесико мышки вниз.
Если вот такая картина, то сдавать ничего не нужно:
Бухгалтеры советуют периодически проверять, не появилось ли каких обязательных отчетов.
Этот же сервис формирует уведомление с кодами, в том числе ОКПО.