Российские ценные бумаги уберут с иностранных площадок

Комитет ГД по природным ресурсам и собственности одобрил законопроект с поправками в ФЗ «Об акционерных обществах» и еще ряд актов.

Депозитарные расписки прекратят обращаться на иностранных площадках через 10 дней с момента, как принятый закон опубликуют. После этого у компаний будет пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении расписок. После этого нужно будет направить подтверждение в ЦБ, на это тоже дают 5 дней.

Это не окончательных уход с иностранных бирж, в отдельных случаях Кабмин может разрешить вернуться.

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