Валютный рынок

Доллар 83 рубля 43 копейки, евро 92 рубля 15 копеек. Курсы валют на завтра

ЦБ повысил курс доллара на выходные. Доллар плюс 2 копейки, евро — минус 35 копеек.

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Минимальный курс доллара на Мосбирже сегодня был 83 рубля 34 копейки. Евро — 92 рубля 17 копеек.

На выходные доллар подорожал на 2 копекйки, евро подорожал на 35 копеек.

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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