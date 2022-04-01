Доллар 83 рубля 43 копейки, евро 92 рубля 15 копеек. Курсы валют на завтра

Минимальный курс доллара на Мосбирже сегодня был 83 рубля 34 копейки. Евро — 92 рубля 17 копеек.
На выходные доллар подорожал на 2 копекйки, евро подорожал на 35 копеек.
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ЦБ повысил курс доллара на выходные. Доллар плюс 2 копейки, евро — минус 35 копеек.
Минимальный курс доллара на Мосбирже сегодня был 83 рубля 34 копейки. Евро — 92 рубля 17 копеек.
На выходные доллар подорожал на 2 копекйки, евро подорожал на 35 копеек.
Читайте также: индекс Мосбиржи преодолел 2800 пунктов.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.