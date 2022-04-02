Пенсии

Надо вводить индивидуальный пенсионный возраст, считает финансовый омбудсмен

Российскую систему обязательного пенсионного страхования нужно менять, уверен омбудсмен. По его мнению, нужен другой источник финансирования, а также установить зависимость размера пенсии от заработка и стажа.

Версия для печати

По мнению Юрия Воронина, ОПС еще просуществует лет 50-70, но в ней нужно изменить ряд параметров:

  • дополнительный источник финансирования — например, фонд прибыли компаний вместе с фондом оплаты труда;
  • новая пенсионная формула — размер пенсии будет зависеть от стажа и размера заработка;
  • индексация пенсий соразмерно росту доходных источников в экономике, но не ниже инфляции;
  • дать людям право на досрочный выход на пенсию, но при этом уменьшится ее размер;
  • индивидуальный пенсионный возраст — давать пенсию по результатам медицинского освидетельствования, которое подтвердит утрату работоспособности.

А также, по мнению омбудсмена, нужно разделить пенсионные системы для наемных работников и для самозанятых. По его мнению, наемные работники субсидируют самозанятых, а вторых становится все больше, что плохо для пенсионной системы.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить