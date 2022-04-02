Надо вводить индивидуальный пенсионный возраст, считает финансовый омбудсмен

По мнению Юрия Воронина, ОПС еще просуществует лет 50-70, но в ней нужно изменить ряд параметров:

дополнительный источник финансирования — например, фонд прибыли компаний вместе с фондом оплаты труда;

новая пенсионная формула — размер пенсии будет зависеть от стажа и размера заработка;

индексация пенсий соразмерно росту доходных источников в экономике, но не ниже инфляции;

дать людям право на досрочный выход на пенсию, но при этом уменьшится ее размер;

индивидуальный пенсионный возраст — давать пенсию по результатам медицинского освидетельствования, которое подтвердит утрату работоспособности.

А также, по мнению омбудсмена, нужно разделить пенсионные системы для наемных работников и для самозанятых. По его мнению, наемные работники субсидируют самозанятых, а вторых становится все больше, что плохо для пенсионной системы.