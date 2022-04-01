Инвестиции

Депутаты одобрили закон о делистинге расписок российских компаний

Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, который предусматривает делистинг иностранных депозитарных расписок российских компаний и их конвертацию в акции, пишет «Интерфакс».

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Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, который предусматривает делистинг иностранных депозитарных расписок российских компаний и их конвертацию в акции, пишет «Интерфакс».

Закон разработало Минэкономразвития сразу после обвала расписок крупнейших российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE). В марте на фоне санкций некоторые бумаги потеряли 99% цены и стоили меньше $1.

Обращение депозитарных расписок на иностранных площадках прекратится через 10 дней с момента публикации закона. После этого компаниям отводится пять рабочих дней на то, чтобы совершить «необходимые и достаточные» действия для расторжения договоров о размещении расписок. В течение пяти дней компании должны направить подтверждающие документы в Банк России.

Все, кто владел депозитарными расписками на момент вступления закона в силу, автоматически получат вместо них акции российских эмитентов. «Теперь акционеры обязаны вернуться домой», — пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, депозитарные расписки российских компаний появились в период становления финансового рынка. «Тогда наши акции — акции наших крупнейших эмитентов — а это и Газпром, и Роснефть, и Аэрофлот, и Сбербанк, и многие другие — отдавались в залог иностранным крупным банкам, и те на них выпускали расписки. И эти расписки уже торговались. Сейчас, когда у нас разрыв в акциях может составлять не только разы, а где-то даже и десятки раз — там и здесь (здесь акции стоят дороже), никакого смысла их котировать там нет», — объяснил министр.

При этом закон о делистинге не закрывает иностранные биржи для российских компаний навсегда. Правительство может разрешить обращение выпущенных депозитарных расписок за рубежом, например, по просьбе самой компании.

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