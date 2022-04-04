ПСН

ПСН всегда идет в комплекте с ОСНО или УСН

Если ИП на патенте думает, что у него только ПСН, то он просто не знает, что на самом деле у него ОСНО + ПСН.

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Если ИП на патенте думает, что у него только ПСН, то он просто не знает, что на самом деле у него ОСНО ПСН.

Обсуждение на эту тему затеяли наши читатели.

ИП утверждает, что раз он при регистрации не выбрал ни УСН, ни ОСНО, а сразу купил патент, то у него чистая ПСН, «без всяких примесей».

Но клерки предостерегают: знание о том, что ПСН никогда не бывает одна сама по себе, может прийти слишком поздно. Это чревато денежными потерями.

ПСН — это режим по отдельным видам деятельности. А основной режим (по налогоплательщику в принципе) — это ОСНО, УСН, ЕСХН.

Вот как наш читатель описал совмещение режимов при ПСН:

«ПСН сама по себе существовать не может — у нее обязательно имеется „подстилка“ — запасной аэродром, тип которого ИП выбирает сам».

Если для применения УСН надо подать уведомление, то ОСНО достается по умолчанию.

Основной режим будет применяться, если:

  • ИП нарушает ограничения для применения ПСН;
  • ИП совершает сделки, не относящиеся к ПСН (например, оптовые продажи при патенте на розницу);
  • патент получен не на полный календарный год.
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