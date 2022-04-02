НДФЛ

НДФЛ с процентов по вкладам будут считать по максимальной ключевой ставке в течение года

На 2021 – 2022 годы отменили НДФЛ с процентов по банковским вкладам. А на 2023 год поменяли формулу расчета налога.

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Эти нововведения введены Федеральным законом № 67-ФЗ от 26.03.2022.

Проценты по вкладу облагаются НДФЛ за вычетом необлагаемой суммы.

Ее считают по формуле: 1 млн х ключевая ставка.

Раньше брали ключевую ставку на начало года.

Таким образом, в 2021 году необлагаемая сумма была бы 42 500 руб., в 2022 году — 85 тыс. руб.

С 2023 года будут брать максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение года.

Допустим, в 2023 году будут такие ставки: 18 %, 10 %, 5 %.

Для расчета необлагаемой суммы процентов возьмут ставку 12 %. Необлагаемая сумма составит 1 000 000×12 % = 120 000 руб.

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