Налоги, взносы, пошлины

Как теперь считают пени за налоговые долги

Формула расчета пеней для организаций, ИП и физлиц теперь одинаковая – 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. Для компаний это правило применяется с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.

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Законом № 67-ФЗ от 26.03.2022 внесены поправки в статья 75 НК.

Раньше организациям с 31-го дня просрочки считали пени из 1/150 ставки.

Новая норма применяется, в том числе, и к старым налоговым долгам, возникшим до принятия закона. Но до 9 марта пени считают по старым правилам (1/150 с 31-го дня), а с 9 марта — по новым.

Пример

Компания не уплатила страховые взносы за ноябрь до 15.12.2021 в сумме 100 000 руб.

Вот как посчитают пени на 4 апреля:

Период

Количество календарных дней

Ключевая ставка

Сумма начисленных пеней

Доля ставки

16.12.2021 — 19.12.2021

4

7,5 %

100,00

1/300

20.12.2021 — 14.01.2022

26

8,5 %

736,67

1/300

15.01.2022 — 13.02.2022

30

8,5 %

1 700,00

1/150

14.02.2022 — 27.02.2022

14

9,5 %

886,67

1/150

28.02.2022 — 08.03.2022

9

20 %

1 200,00

1/150

09.03.2022 — 04.04.2022

27

20 %

1 800,00

1/300

 

110

  

6 423,34

  

 

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