Как теперь считают пени за налоговые долги

Законом № 67-ФЗ от 26.03.2022 внесены поправки в статья 75 НК.
Раньше организациям с 31-го дня просрочки считали пени из 1/150 ставки.
Новая норма применяется, в том числе, и к старым налоговым долгам, возникшим до принятия закона. Но до 9 марта пени считают по старым правилам (1/150 с 31-го дня), а с 9 марта — по новым.
Пример
Компания не уплатила страховые взносы за ноябрь до 15.12.2021 в сумме 100 000 руб.
Вот как посчитают пени на 4 апреля:
Период
Количество календарных дней
Ключевая ставка
Сумма начисленных пеней
Доля ставки
16.12.2021 — 19.12.2021
4
7,5 %
100,00
1/300
20.12.2021 — 14.01.2022
26
8,5 %
736,67
1/300
15.01.2022 — 13.02.2022
30
8,5 %
1 700,00
1/150
14.02.2022 — 27.02.2022
14
9,5 %
886,67
1/150
28.02.2022 — 08.03.2022
9
20 %
1 200,00
1/150
09.03.2022 — 04.04.2022
27
20 %
1 800,00
1/300
110
6 423,34