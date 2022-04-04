Интернет и IT

Минимальный доход для льготной ипотеки IT-специалистам хотят снизить

Льготную ипотеку для IT-специалистов предложили одобрять с минимальным доходом 50 тысяч вместо 100 тысяч для регионов и 150 тысяч для городов-миллионников. А также объяснили, как будут давать отсрочку от армии.

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На льготную ипотеку смогут претендовать IT-специалисты в возрасте от 25 до 45 лет.

Чтобы получить отсрочку от армии, по словам Шадаева, нужно будет подать заявку в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованная IT-компания будет подавать списки сотрудников, подходящих по критериям. Минцифры будет проверять информацию в течение 20 дней, после перенаправит данные в Минобороны.

Организация можетпотерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям.

Форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля. Перечень специальностей, которым дадут отсрочку, смотрите в постановлении.

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