Налоговики оштрафуют, если сдать отчетность в последний день и она не пройдет из-за сбоя

В «Красном уголке бухгалтера» рассказали, что сдали 31 марта бухотчетность, а 1 апреля узнали, что отчет не принят из-за сбоя с ЭЦП. И очень беспокоятся, что будут штрафы из-за несвоевременной сдачи. С ЭЦП, по словам автора вопроса, все хорошо, сбой именно со стороны ФНС.

В комментариях пояснили, что скорее всего, налоговики это без внимания не оставят, пришлют бумагу. В ответ нужно отправить пояснения, что пытались отправить, приложить все доказательства. Скорее всего на первый раз штрафа не будет, только предупреждение.

В качестве доказательства нужна квитанция об отправке.

А кроме того, не нужно сдавать в последний день, поскольку практика сильно различается. Налоговая утверждает, что отчет считается сданным по квитанции о вводе, а Минфин и суды — по квитанции об отправке. Все операторы ЭДО советуют за несколько дней до срока сдавать.