Бухгалтерская отчетность

Налоговики оштрафуют, если сдать отчетность в последний день и она не пройдет из-за сбоя

Если бухотчетность улетела последним днем, и ее не приняли из-за сбоя — могут оштрафовать. Потому лучше сдавать за несколько дней, поскольку разные ведомства считают срок по-своему.

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В «Красном уголке бухгалтера» рассказали, что сдали 31 марта бухотчетность, а 1 апреля узнали, что отчет не принят из-за сбоя с ЭЦП. И очень беспокоятся, что будут штрафы из-за несвоевременной сдачи. С ЭЦП, по словам автора вопроса, все хорошо, сбой именно со стороны ФНС.

В комментариях пояснили, что скорее всего, налоговики это без внимания не оставят, пришлют бумагу. В ответ нужно отправить пояснения, что пытались отправить, приложить все доказательства. Скорее всего на первый раз штрафа не будет, только предупреждение.

В качестве доказательства нужна квитанция об отправке.

А кроме того, не нужно сдавать в последний день, поскольку практика сильно различается. Налоговая утверждает, что отчет считается сданным по квитанции о вводе, а Минфин и суды — по квитанции об отправке. Все операторы ЭДО советуют за несколько дней до срока сдавать.

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В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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