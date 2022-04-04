Первичка

Почему всем важно знать об электронных транспортных накладных: вебинар через неделю

В 2023 году всем компаниям придется использовать электронные транспортные накладные. Если этого не сделать, будут штрафы. Так что лучше подготовиться заранее.

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Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар: «Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса». Он пройдет 11 апреля, начало в 15:00. Время московское.

Вы узнаете:

  • Как устроена схема электронного перевозочного документооборота?
  • Как водители будут подписывать ЭТрН, а сотрудники ГИБДД — проверять?
  • Как быстро и легко перейти на электронный формат?
  • Сколько можно сэкономить, отказавшись от бумажных перевозочных документов?
  • Кому будет полезна интеграция ЭТрН с учетной системой, а кому проще работать в веб-сервисе?

Запишитесь сейчас, до вебинара осталась неделя.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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