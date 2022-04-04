Почему всем важно знать об электронных транспортных накладных: вебинар через неделю

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар: «Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса». Он пройдет 11 апреля, начало в 15:00. Время московское.
Вы узнаете:
- Как устроена схема электронного перевозочного документооборота?
- Как водители будут подписывать ЭТрН, а сотрудники ГИБДД — проверять?
- Как быстро и легко перейти на электронный формат?
- Сколько можно сэкономить, отказавшись от бумажных перевозочных документов?
- Кому будет полезна интеграция ЭТрН с учетной системой, а кому проще работать в веб-сервисе?
Запишитесь сейчас, до вебинара осталась неделя.